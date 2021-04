Barcellona, Mingueza rinnova: «Orgoglioso di giocare qui, è una famiglia»

Oscar Mingueza ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2023

Oscar Mingueza, difensore del Barcellona, ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2023. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club catalano.

«Sono molto contento di rimanere qui. Sono cresciuto nel Barcellona, da quando sono piccolo ho fatto tutte le trafile con la cantera del Barcellona. Passare a essere uno giocatore ufficiale della prima squadra e non del Barca B è motivo di grande orgoglio, per me e per la mia famiglia. Era quello che volevo. Spero di rendere felici i tifosi e di riabbracciarli presto».