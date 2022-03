Il Barcellona gioca d’anticipo: pronta offerta al Liverpool per Salah. Le ultime sul futuro dell’attaccante egiziano

Come riferito dal quotidiano spagnolo AS il Barcellona si sarebbe mosso in anticipo e sarebbe pronto a presentare una prima offerta per Salah.

Il club catalano spera di spuntare un prezzo vantaggioso, visto l’accordo in scadenza con il Liverpool nell’estate del 2023.