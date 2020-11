Barcellona, Pedri esalta Messi: «Ci aiuta con i suoi consigli»

Il baby Pedri è una delle rivelazioni in casa Barcellona. Il giovane talento esalta capitan Messi

Pedri ha impressionato nel match della scorsa settimana contro la Juventus. Il giovane attaccante del Barcellona ha elogiato Messi in conferenza stampa: «Aiuta sempre noi giovani, soprattutto con i consigli che dà sul campo. Parliamo spesso nello spogliatoio, ma è una cosa normale fra compagni di squadra».

Pedri, nelle dichiarazioni pre-Dinamo Kiev in conferenza stampa, ha aggiunto: «Il gol in Champions? Un sogno che avevo fin da bambino. Ancora non riesco a crederci».