Barcellona, Sergi Roberto: «Anche senza pubblico daremo il massimo»

Le dichiarazioni di Sergi Roberto, calciatore del Barcellona, sulla ripresa del campionato spagnolo dopo il ritorno della Bundesliga

Nel corso del suo intervento ai canali ufficiali del Barcellona, Sergi Roberto ha parlato delle sue sensazioni sulla ripresa del campionato e sugli allenamenti individuali.

«È un po’ strano perché non eravamo abituati ad allenarci da soli. Quando arriviamo ci prendono la temperatura e ci chiedono se abbiamo sintomi. Comunque le sensazioni sono positive e tutto dipenderà da come andrà in Bundesliga. Anche senza pubblico daremo il massimo».