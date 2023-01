Barcellona, si prova a chiudere per Carrasco

Il Barcellona vuole regalare a Xavi Yannick Carrasco, esterno belga di proprietà dell’Atletico Madrid. I dettagli

Secondo quanto riportato da AS, il Barcellona sta discutendo con l’Atletico Madrid per Yannick Carrasco. L’esterno belga è infatti molto apprezzato da Xavi che lo vorrebbe per migliorare il proprio reparto offensivo.

Con la cessione di Depay alla squadra di Simeone, i bluagrana avrebbe infatti ricevuto un diritto di prelazione per il belga. Il club catalano potrebbe così chiudere l’operazione per circa 20 milioni di euro, non temendo della concorrenza della Premier.