Barcellona, Suarez e Vidal non convocati per il trofeo Gamper

Arturo Vidal e Luis Suarez non rientrano nella lista dei giocatori convocati dal Barcellona per il trofeo Gamper

Arturo Vidal e Luis Suarez non sono stati convocati dal Barcellona per il Trofeo Gamper, che il club blaugrana disputerà questa sera a partire dalle ore 19.00 contro l’Elche.

I due giocatori, come è ben noto, sono in uscita. Il cileno sembra ormai a un passo dall’Inter e dovrebbe sbarcare a Milano nella giornata di lunedì. Per quanto riguarda l’uruguaiano, invece, il discorso è più incerto: la Juve monitora la situazione ma dopo Dzkeo difficilmente tessererà anche il Pistolero.