Barcellona, Ter Stegen: «Contro l’Inter vogliamo la vittoria»

L’intervista del portiere del Barcellona Marc-André Ter Stegen prima della sfida di Champions League contro l’Inter

Cresce l’attesa per l’incontro di domani sera tra Barcellona ed Inter di fronte per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Le due squadre sfideranno per cercare di conquistare la testa del girone essendo entrambe in vetta a punteggio pieno. Prima del match del Camp Nou ha parlato il portiere della formazione blaugrana Marc-André Ter Stegen, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. L’estremo difensore tedesco ha affermato: «A breve dovremo affrontare due sfide molto importanti contro Inter in Champions e Real Madrid in campionato e vogliamo vincerle entrambe».

Sulle assenze della squadra blaugrana, Ter Stegen ha poi ammesso: «Non ci saranno Messi, Umtiti e Vermaelen, ma ci sono ottimi giocatori in grado di sostituirli. Leo per noi è un elemento chiave, ma in attacco abbiamo tanta qualità e sono sicuro che chiunque giocherà al suo posto farà una grande partita. L’intenzione è di continuare a giocare in Champions come abbiamo fatto fino ad ora, quindi battere anche i nerazzurri». Infine il portiere del Barca ha parlato dell’andamento della squadra che in campionato non è stata eccellente: «Ogni partita è diversa. In Liga non abbiamo fatto le migliori prestazioni con squadre che ormai ci conoscono, per loro è la partita dell’anno e dobbiamo lottare contro questo. Ci attendono molte altre gare del genere, sarà complicato, ma siamo preparati. Vogliamo vincerle tutte, siamo una buona squadra».