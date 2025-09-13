Barcellona Valencia: dubbi su Yamal a poche ore dal match e in Champions...

Barcellona Valencia: dubbi su Yamal a poche ore dalla sfida di campionato e in Champions League… Le ultimissime

Il Barcellona si prepara a un doppio impegno cruciale: domenica sera alle 21, al Camp Nou, i blaugrana affronteranno il Valencia in un match valido per la Liga, preludio alla delicata sfida di Champions League contro il Newcastle United in programma a metà settimana.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la vigilia non è delle più serene per la squadra di Xavi Hernández – ex centrocampista e bandiera del club, oggi allenatore – che deve fare i conti con l’incertezza legata alle condizioni di Lamine Yamal, giovane esterno offensivo classe 2007, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

Lamine Yamal in dubbio per malessere

Il numero 10 blaugrana non si è allenato con il resto del gruppo nell’ultima seduta prima della partita. Il motivo sarebbe un malessere fisico che lo ha costretto a restare in palestra per sottoporsi a un trattamento specifico. La sua presenza nella lista dei convocati resta quindi in forte dubbio e la decisione definitiva sarà presa solo nelle ore immediatamente precedenti al match.

Non è la prima volta che Yamal deve fare i conti con problemi fisici in questa stagione: durante la recente sosta per le nazionali, l’attaccante aveva accusato un fastidio alla schiena, pur riuscendo a scendere in campo con la Spagna nelle due gare di qualificazione contro Bulgaria e Turchia.

Altri assenti: Gavi e Balde

Oltre a Yamal, Xavi dovrà rinunciare anche a Gavi – centrocampista classe 2004, noto per la sua aggressività e intensità di gioco – che prosegue un trattamento conservativo al ginocchio destro per risolvere un fastidio persistente.

Assente anche Alejandro Balde, terzino sinistro spagnolo classe 2003, fermato da un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra.

Un test importante prima della Champions

La sfida contro il Valencia rappresenta un passaggio fondamentale per il Barcellona, chiamato a mantenere il passo in campionato e a presentarsi al meglio all’esordio europeo contro il Newcastle. L’eventuale assenza di Lamine Yamal costringerebbe Xavi a rivedere le rotazioni offensive, puntando probabilmente su Raphinha o Ferran Torres per completare il tridente.