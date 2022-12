Barcellona, Xavi chiude al mercato: «La nostra è già una famiglia»

Xavi chiude al mercato in entrata per il Barcellona durante la sessione di gennaio: le dichiarazioni del tecnico spagnolo

Xavi ha parlato ai canali ufficiali del Barcellona. Il tecnico ha così risposto alle domande su possibili movimenti blaugrana sul mercato.

LE PAROLE – «Ho detto a Mateu Alemany di non lavorare troppo. Sono molto contento della squadra, abbiamo formato una famiglia. A causa del fairà-play finanziario non so nemmeno se riusciremmo a tesserare nuovi calciatori, ma sono comunque molto contento di quello che ho».