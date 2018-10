Barella assicura: «L’Italia è giovane e con grandi campioni»

Nicolò Barella ha parlato, in esclusiva ai microfoni di RaiSport, del suo esordio in Nazionale al prossimo impegno di domenica

Una buona prova nella tristezza di ieri. Nicolò Barella ha brillato in campo contro l’Ucraina e all’indomani dell’esordio in Nazionale ha dichiarato a RaiSport: «Ieri a Genova è stata una serata emozionante, per me è un sogno che si avvera. Ringrazio tutti i compagni che mi hanno dato la possibilità di entrare in campo senza ansia. Ora c’è la Polonia, entreremo in campo per vincere, come in tutte le altre partite. I complimenti mi fanno molto piacere, vuol dire che sto lavorando bene. Entro sempre in campo per dare una mano alla squadra, spero di aiutarla e di piacere a tutti».

Poi sulla Nazionale e sul prossimo impegno di domenica contro la Polonia: «Penso che questa sia una Nazionale di giovani e di giocatori forti, con dei grandi campioni. Certo, ci vuole tempo perché non siamo una squadra di club, ci vediamo poco e quindi in quel poco tempo bisogna remare tutti verso lo stesso obiettivo. Come dice sempre il ct Mancini, ci vuole tempo ma piano piano si vedranno i passi in avanti. Ci troviamo bene come gruppo, siamo uniti e con la maggior parte ci conoscevamo già dalle nazionali giovanili. Perché facciamo fatica a segnare e a vincere? Come ha detto Mancini, ci vuole tempo. Piano piano arriveranno anche le vittorie e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Fare gol domenica? Speriamo».