Nicolò Barella ha parlato delle emozioni che vive ogni volta che indossa la maglia della Nazionale italiana – VIDEO

Nicolò Barella è stato protagonista di Unboxing, il programma in onda su Inter Tv dove i giocatori nerazzurri raccontano una parte di loro stessi scartando pacchi a loro disposizione. Queste le parole di Barella sulle emozioni di indossare la maglia azzurra

«Come si arriva in Nazionale? Con tanto impegno e voglia di lavorare. L’Italia per me è stato un bel traguardo»