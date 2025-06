Barella tra Chivu e la finale di Champions. Queste parole significative descrivono il momento attuale dell'Inter - Calcio News 24

Barella: «Finale persa? Tanti fattori. Ora penso solo a dare il meglio per l’Inter e Chivu». Le parole del giocatore nerazzurro

Nicolò Barella ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN dagli Stati Uniti, dove l’Inter è impegnata nel Mondiale per Club. Il centrocampista nerazzurro è tornato sulla dolorosa sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, ma ha anche parlato con ottimismo del nuovo progetto tecnico guidato da Cristian Chivu, subentrato in panchina per dare nuova linfa alla squadra.

Il centrocampista sardo, pilastro dell’Inter e della Nazionale, ha analizzato con grande lucidità il momento attraversato dalla squadra:

«Una vera spiegazione non c’è, è stata una somma di tanti fattori. È difficile individuare un unico motivo per quella sconfitta. Abbiamo provato a parlarci tra di noi, confrontandoci con i compagni più esperti non per cercare colpe, ma per capire le sensazioni che ognuno aveva vissuto. Ognuno ha vissuto la gara in modo diverso, e questo ci ha fatto capire che ci sono state tante componenti diverse».

Barella ha poi aggiunto:

«Il calcio è anche questo: una giornata storta può arrivare, purtroppo è capitato proprio in finale. Ma io voglio tenermi stretto il percorso, le esperienze vissute, e anche la consapevolezza di aver perso contro quella che oggi è probabilmente la squadra più forte del mondo».

Il numero 23 nerazzurro si è detto pronto a ripartire con entusiasmo, sottolineando l’impatto positivo del nuovo allenatore:

«Ora il mio pensiero è dare tutto per la squadra, per i miei compagni e per la società. Mister Chivu e il suo staff si sono presentati benissimo, con idee chiare e voglia di lavorare. Io voglio fare il massimo per aiutarli e farmi trovare pronto».

Barella, nonostante la delusione per la Champions, continua a rappresentare il cuore pulsante del centrocampo dell’Inter, nonché uno dei simboli della squadra per presente e futuro. Il suo ruolo sarà ancora più centrale nella nuova gestione tecnica, in cui leadership, personalità e qualità saranno fondamentali.

L’impegno e la dedizione di Barella confermano il suo status di leader nello spogliatoio e in campo. In un momento di transizione, la sua figura sarà cruciale per guidare l’Inter a nuovi traguardi.