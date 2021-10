Barella, Locatelli e Tonali, la mediana dell’Italia del futuro: ora si giocano la Serie A

Barella, Locatelli e Tonali si giocano la Serie A con Inter, Juventus e Milan ma insieme formeranno la mediana del futuro dell’Italia

Roberto Mancini, anche in vista del Mondiale in Qatar 2022, comincia a pensare a quelli che potrebbero essere i calciatori su cui affidare le speranze di una nazione intera. Tra questi ci sono, ovviamente, Nicolò Barella, che in campionato ha sfornato cinque assist e segnato un gol ed è già il faro della Nazionale, e Manuel Locatelli, l’equilibratore del centrocampo della Juventus.

A loro tre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si aggiungerà presto anche Sandro Tonali che col Milan finalmente sta facendo vedere tutte le sue qualità e sta trascinando l’Under 21 verso la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. I tre si giocheranno lo scudetto e i vari posti in Champions League, ma in futuro formeranno insieme la mediana dell’Italia.