Barella, Passetti gela il Napoli: “Quanto vale? Per ora non ci interessa»

Napoli su Nicolò Barella, ma il Cagliari non intende privarsene: «Abbiamo iniziato un percorso che spero dia i suoi frutti».

Il Napoli sembra intenzionato a fare sul serio per il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, ma la società isolana al momento non vuole privarsi del suo talento. Lo ha sottolineato in un’intervista ai microfoni di “Radio Marte” il Direttore generale rossoblù Mario Passetti. «Quanto vale? Darò una risposta banale e che non sarà considerata soddisfacente, ma non lo sappiamo. E neppure ci interessa saperlo in questo momento, perché abbiamo iniziato un percorso che spero dia i suoi frutti in futuro».

«Siamo contenti di Nicolò – ha sottolineato ancora il D.g. del club sardo – e il ragazzo è soddisfatto di ciò che stiamo costruendo insieme. La scorsa estate ci sono stati degli interessamenti per lui, ma non sono stati sufficienti, o perlomeno tali da meritare una riflessione da parte nostra». Il Cagliari ci tiene comunque a ricordare come i rapporti con il club partenopeo siano molto positivi, come dimostra l’operazione Leonardo Pavoletti di un anno fa, e che dunque eventuali offerte del club campano saranno prese in considerazione.

«Siamo in rapporti cordiali con il Napoli, – ha affermato Passetti – e siamo estremamente felici di aver preso Pavoletti. È troppo facile parlare bene di lui ora, perché oltre a essere un attaccante molto forte e anche un ragazzo speciale». Sabato i rossoblù di Maran proveranno a rallentare la capolista Juventus all’Allianz Stadium: «Dobbiamo andare e fare la nostra partita, – ha dichiarato Passetti – poter giocare queste gare è una sfortuna e un privilegio. Giocare partite sulla carta impossibili è uno stimolo non da poco e la spensieratezza deve essere la nostra forza».

BARELLA: «PENSO SOLO AL CAGLIARI»