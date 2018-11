Barella, tentativo Napoli: soldi più Ounas, no del Cagliari

Calciomercato Napoli, tentativo per Nicolò Barella: sul piatto soldi più Ounas, muro della dirigenza rossoblu

Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama mondiale, Nicolò Barella è pronto per il salto di qualità. Trascinatore del Cagliari di Rolando Maran, il centrocampista è finito nel mirino dei top club italiani e non solo, con il Napoli in prima linea. E spunta una prima offerta dei partenopei…

Secondo quanto riporta Il Mattino, la dirigenza azzurra ha messo sul piatto una cifra complessiva di 55 milioni di euro: 30 milioni di euro cash più il cartellino di Adam Ounas, valutato 25 milioni di euro. Ma il Cagliari ha rispedito al mittente: troppo bassa.