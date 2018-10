Barella, il Napoli sfida l’Inter: prima offerta al Cagliari

Calciomercato Napoli, Nicolò Barella nel mirino per il centrocampo: sfida all’Inter per il talento del Cagliari, le ultime

Protagonista anche con la maglia della Nazionale, Nicolò Barella è pronto per il salto di qualità. Il centrocampista è il faro del Cagliari di Rolando Maran e nelle ultime settimane numerosi club hanno mosso i primi passi per bloccare il classe 1997. L’Inter, ma non solo: spunta infatti anche il Napoli…

Secondo quanto riporta Il Mattino, gli azzurri fanno sul serio per l’ex Como: recapitata una prima offerta, rispedita al mittente da Giulini. Il Cagliari chiede almeno 40 milioni di euro per il cartellino della mezzala: possibile asta multimilionaria.