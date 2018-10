L’Inter mette nel mirino Federico Chiesa e Nicolò Barella: Luciano Spalletti è rimasto stregato dai due giovani azzurri

A dispetto di quanto la storia recente possa dire, l’Inter è stata sempre molto attenta alla crescita e allo sviluppo dei giovani italiani. A decidere la sfida tra Italia e Polonia, tra l’altro, è stato Cristian Biraghi un ex giovane canterano nerazzurro. Con la Primavera nerazzurra vince una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e un torneo di Viareggio. Rafa Benitez lo fa debuttare in Champions League: un minuto a San Siro contro il Twente e tutta la partita a Brema col Werder, le sue uniche due presenze in prima squadra. Poi un lungo pellegrinaggio per l’Italia fino alla definitiva consacrazione al Pescara.

Ma con Gagliardini e D’Ambrosio poco sfruttati da Mancini e con Politano non convocato l’idea di Suning è quella di alzare la presenza di italiani in squadra. Così si spiega il corteggiamento in atto da tempo per i due talenti più brillanti e più giovani della Nazionale: Chiesa e Barella. Non sarà facile strapparli a Cagliari e Fiorentina, anche perché la concorrenza è forte e il prezzo richiesto da Giulini e Della Valle è altissimo. Ma una volta che l’Inter sarà finalmente libera dalla tagliola del Fair Play Finanziario, Zhang Jindong metterà a disposizione di Ausilio un budget importante per far diventare l’Inter sempre più..azzurra.