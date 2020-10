Franco Baresi ha commentato la nomina a vicepresidente onorario del Milan. Le sue dichiarazioni.

«Ringrazio la Società, il Presidente Scaroni e l’Amministratore Delegato Gazidis per questo nuovo incarico. Diventare il Vice Presidente Onorario del Club con cui ho trascorso tutta la mia carriera da calciatore e con cui ho anche intrapreso un percorso manageriale è un grande onore, che mi riempie di orgoglio. Sono felice di questo riconoscimento e, soprattutto, che la Società abbia pensato proprio a me per aggiungere un altro pezzo di futuro ad un glorioso blasone, per continuare a rimanere sempre il grande Milan».