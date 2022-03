Bargiggia: «Alla Juve manca un allenatore. Vlahovic ha scelto male». Le parole del giornalista

Paolo Bargiggia ha parlato a JuventusNews24.com del fallimento Champions dei bianconeri.

Come giudica la partita di Vlahovic?

«Secondo me Vlahovic non ha scelto la squadra migliore, il momento e l’allenatore migliore per lasciare la Fiorentina e andare a progredire. Lui è un talento pazzesco ma fa una fatica incredibile a giocare in una squadra che a volte lo mette nella condizione di essere uno contro due o contro tre. Eccetto Cuadrado, che fa un calcio offensivo d’istinto, la Juventus non ha uno spartito per giocare un calcio organizzato e offensivo che possa dare una mano a Vlahovic. Devo anche dire che la gara di Morata è stata deludente. In Italia fa il suo, ieri si è mangiato un gol e mezzo e ha dimostrato di essere uno che nelle partite che contano secondo me se la fa un po’ sotto».

Rudiger, Pogba, Gravenberch: stanno già circolando tanti nomi in ottica mercato. Cosa manca a questa Juve?

«I nomi dei giocatori possono essere mille. Secondo me a questa Juventus manca un progetto di calcio moderno, offensivo e la coerenza per mantenerlo. E manca un allenatore».

