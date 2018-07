Bari, Lotito pronto a ripartire dalla D con i pugliesi

E’ previsto per oggi l’incontro di Lotito con il sindaco di Bari, Decaro. La panchina dovrebbe essere affidata a Bollini

Dopo le voci degli ultimi giorni, c’è una mezza conferma. Claudio Lotito è pronto a ripartire con il Bari. I pugliesi sono in odor di ripartenza dalla Serie D dopo la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B (sul tema e sul ricorso di Cosmo Giancaspro il Collegio di Garanzia del CONI si esprimerà il 31 luglio).Il presidente della Lazio dopo aver trascorso il weekend nel ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore, questa mattina è atterrato nel capoluogo pugliese e incontrerà il sindaco di Bari Antonio Decaro per discutere i possibili dettagli prima di costituire la nuova società.

L’avvicinamento di Lotito a Bari coinciderebbe, ovviamente, con l’addio dell’imprenditore romano alla Salernitana, club di cui oggi detiene la proprietà con Marco Mezzaroma. Intanto si pensa già al possibile allenatore del nuovo Bari targato Lotito: potrebbe trattarsi di Alberto Bollini, in passato già alla guida della Lazio Primavera e della Salernitana. In lizza per il Bari ci sono però, già tre società, costituite negli scorsi giorni: la SSD Bari, fondata da 8 imprenditori locali, l’As Bari Calcio legata all’avvocato marchigiano Fulvio Monachesi, e l’ASD Bari 1908 di Nicola Canonico, alle quali aggiungerà a ore l’Asd Bari Calcio dell’imprenditore Luigi Blasi, già in passato presidente del Taranto. Per le manifestazioni d’interesse c’è tempo fino al 31 luglio.