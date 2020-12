Barone: «Vogliamo fare lo stadio nuovo, valutiamo tutte le possibilità sul mercato»

L’obiettivo della Fiorentina è sempre lo stesso, costruire il nuovo stadio. Lo ha ribadito ancora una volta Joe Barone

Il direttore tecnico della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni del TG3 Toscana parlando della situazione della società viola.

RISULTATI – «I risultati non ci sono ed il momento è molto difficile, ma non abbiamo paura. Inutile parlare singoli, come gruppo ci siamo entrati e come gruppo ne usciremo.

MERCATO –«L’ordine da parte mia allo staff è di non parlare del mercato di gennaio, stiamo valutando tutte le possibilità con l’area scouting ma ora la cosa importante è solo la partita contro il Genoa».

STADIO – «Chi parla del Franchi probabilmente non ci è mai stato, la cosa importante per noi è la sicurezza dei tifosi. Siamo disposti a fare lo stadio se nuovo, altrimenti, se il Comune vorrà intervenire sul suo impianto, continueremo a pagare l’affitto».