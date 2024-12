Baroni: «Una partita più sporca, queste le vinci solo ci credi e non esci dalla partita»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in trasferta contro il Lecce

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro il Lecce. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste.

TROPPA SOFFERENZA? – «Una partita un pochino più sporca, era una gara complicata e difficile. Loro ci hanno dato noia con verticalizzazioni, contrasti e pressing. L’inferiorità numerica non ci ha aiutato, abbiamo fatto 17 cross nel secondo tempo. Questa squadra in 58 giorni ha fatto 10 vittorie, sta sul pezzo e mentalità. Queste gare le porti in fondo solo se ci credi e se non esci dalla partita».

SERVE RICARICARE ENERGIE – «La squadra è un pochino meno brillante, l’ho detto negli spogliatoi. Ci alleneremo 24 e 26 e riposiamo a Natale, dobbiamo recuperare un po’ di energie. Nella ripresa ho cambiato sugli esterni per avere più brillantezza».

TANTI IMPEGNI – «Il giorno di Natale stacco anche io, mi mancheranno un pelino i giocatori quel giorno. Ci sono tanti impegni, alcuni giocatori come Dia e Taty stanno pagando anche le convocazioni. La squadra però mi dà modo di alternare e contare su tutti».

CHANCE ALL’ULTIMO DI REBIC – «Possiamo lavorare meglio, in quel momento però avevamo Alessio che aveva fatto un contrasto, Noslin era fermo. Dovevamo portare pressione più alta ma non ci siamo riusciti. Dovevamo gestirla meglio, ma fortunatamente ci è andata bene».