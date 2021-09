Barzagli: «Juventus, ciclo finito. Senza Cristiano Ronaldo...»

Le dichiarazioni di Andrea Barzagli, ex difensore della Juve, sul momento delicato della squadra bianconera

Andrea Barzagli, a margine del Premio Rocco a Firenze, si sofferma sul momento della Juventus. Le dichiarazioni riprese da TMW dell’ex difensore bianconero.

«Potevano starci delle difficoltà, magari non così. Due partite strane e comunque siamo solo all’inizio. Il ringiovanimento della rosa è normale, i cicli prima o poi finiscono. Addio Ronaldo? Con lui sono 30 gol assicurati. La Juve però ha giocatori in grado di segnarne diversi. Corsa scudetto? Avevo detto Inter o Juventus e rimango sempre della stessa idea. Forse l’Inter ha qualcosa in più, la vedo molto convinta. Mi piace pure il Napoli ma potrebbe esserci qualche sorpresa».