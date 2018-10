Andrea Barzagli si diverte in allenamento con i compagni. Grande gesto tecnico per il difensore della Juventus

Show di Andrea Barzagli in allenamento. Il difensore della Juventus ha rubato la scena a Cristiano Ronaldo con un grandissimo gesto tecnico. Il 37enne difensore centrale della Juve che non ha intenzione di smettere, dimostra di avere un gran fisico con un bellissimo gesto atletico durante la sessione di tiri in porta andata in scena nell’ultimo allenamento settimanale della Vecchia Signora. Il difensore ha colpito il pallone al volo, con una bellissima mezza rovesciata ma, per poco, non ha trovato il golazo. Il tiro di Barza infatti si è infranto sulla traversa.

Da segnalare anche la reazione di Douglas Costa, che ‘impazzisce’ dopo il gesto tecnico del difensore e un gran colpo di tacco di Spinazzola, tornato ormai ad allenarsi con il gruppo. La sfida di freestyle e tiri in porta è stata vinta dal trio Cristiano Ronaldo, Mandzukic e De Sciglio. Grandi reazioni anche sui social con Pjanic che ha sottolineato «La classe» del centrale bianconero, «Mamma mia impazzisco» ha scritto invece Pinsoglio, seguito dall’altro portiere Mattia Perin: «Che entusiasmo questo ragazzetto». Il gesto di Barzagli ha fatto impazzire anche l’ex Alvaro Morata: «Mamma mia Barzaaaa». Nonno a chi?