Basic Lazio, il centrocampista si prende la scena con i biancocelesti! Da ‘dimenticato’ a bomber nascosto

Basic Lazio, la nuova arma dei biancocelesti: il centrocampista che si scopre bomber nascosto. E Sarri…

Toma Basic è tornato a prendersi la scena in casa biancoceleste. Il gol realizzato contro la Juventus non è stato un episodio isolato, ma il simbolo di una crescita costante che lo ha reso in breve tempo uno dei giocatori più determinanti della squadra. Tanto che Maurizio Sarri, colpito dalla sua continuità e dal peso specifico delle sue prestazioni, lo ha definito “incedibile”: un attestato che certifica quanto il croato sia ormai centrale nei piani tecnici.

La rinascita

Da escluso nelle liste a titolare fisso, Basic si è guadagnato sul campo il rispetto di compagni, tifosi e società. Un rinnovo di contratto, che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile, oggi appare una possibilità concreta. A 28 anni il centrocampista ha ancora davanti a sé stagioni importanti e la lucidità per decidere se proseguire il suo percorso con la Lazio o aprire un nuovo capitolo altrove.

L’intuizione di Sarri

Determinante è stata la fiducia di Sarri, che ha saputo valorizzarlo in un momento di difficoltà offensiva per la squadra. Basic si è trasformato in un vero e proprio “attaccante aggiunto”: nelle ultime due partite è stato il giocatore più pericoloso sotto porta, con quattro conclusioni nello specchio, più di chiunque altro in rosa. Contro Juventus e Pisa è stato lui a trascinare la Lazio in termini di occasioni create, lasciandosi alle spalle anche Isaksen (tre tentativi) e il resto dei compagni, molto più distanti.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio, Sarri detta la linea di mercato: ecco l’attaccante ideale per il suo gioco! Le ultime

