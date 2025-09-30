Lazio, il ritorno di Basic: da oggetto misterioso a risorsa ritrovata. I tifosi: “Sergej Milinkovic-Basic”

Basic torna protagonista: da escluso a pedina utile per la Lazio. I tifosi lo ribattezzano ‘Sergej Milinkovic-Basic’

Dopo un lungo periodo trascorso ai margini, Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, è tornato protagonista con la maglia della Lazio. Il suo rientro in campo ha sorpreso molti osservatori, che lo davano ormai fuori dai piani tecnici. Arrivato a Roma nell’estate 2021 dal Bordeaux, Basic aveva collezionato circa 70 presenze nelle prime due stagioni, salvo poi scivolare progressivamente in fondo alle gerarchie. Per oltre un anno e mezzo, infatti, il suo nome era rimasto legato più alla panchina e agli allenamenti che al terreno di gioco, alimentando voci di un addio imminente.

In questa stagione, però, lo scenario è cambiato. Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per la sua rigidità tattica e per la selettività con cui concede fiducia ai suoi giocatori, ha deciso di offrirgli una nuova opportunità. Una promessa fatta in estate e mantenuta sul campo. Basic ha risposto con una prestazione solida e ordinata: niente giocate spettacolari, ma tanta concretezza, disciplina tattica e una condizione fisica che ha stupito chi lo considerava ormai fuori dai radar.

Sui social, i tifosi hanno accolto il suo ritorno con ironia e affetto, ribattezzandolo “Sergej Milinkovic-Basic”, in riferimento all’ex stella serba della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Un paragone ovviamente esagerato, ma che testimonia quanto la sua prova abbia colpito l’immaginario collettivo. In un momento in cui la Lazio fatica a trovare continuità di rendimento, avere un centrocampista ritrovato come Basic può rappresentare una risorsa preziosa per la stagione.

Anche i quotidiani sportivi hanno premiato la sua prestazione, sottolineando come la “normalità” del croato sia stata, paradossalmente, la vera notizia. In un calcio che spesso esalta solo il gesto tecnico eclatante, la capacità di garantire equilibrio e affidabilità può diventare un valore aggiunto.

Per la Lazio, che cerca certezze in un’annata complessa, il ritorno di Toma Basic non è soltanto una curiosità statistica, ma un segnale concreto: il centrocampo biancoceleste ha ritrovato un interprete affidabile, pronto a trasformarsi da comprimario dimenticato a pedina utile nello scacchiere di Sarri.