Inter, Bastoni torna sulla finale di Champions: «Non è facile, ma il nostro mestiere ci impone di ripartire. Non so darmi tutt’ora una spiegazione...»

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni ha parlato in zona mista alla vigilia della partita contro il Monterrey che aprirà il cammino nerazzurro al Mondiale per club. Ecco le sue parole ai media:

SULLA FINALE DI CHAMPIONS – «Non è facile, ma il nostro mestiere ci impone di ripartire e guardare le cose positive fatte nel corso della stagione. Sta per finire un ciclo e iniziarne uno nuovo, dobbiamo portare nuovo entusiasmo. Sembra passata una vita da Monaco, noi siamo abituati a resettare e ripartire, anche quando facciamo bene. Dobbiamo dimenticare quella notte, concentrarci sul percorso fatto. Le energie dobbiamo trovarle, il mister ci sta aiutando a darci nuova linfa. Ha insistito tanto sul percorso che abbiamo fatto in questi anni e sulle cose belle portate a casa, lui e i nuovi porteranno entusiasmo. Ci siamo già chiesti perché le cose siano andate in un certo modo, non so darmi tutt’ora una spiegazione. Ora abbiamo una nuova possibilità, siamo affamati e abbiamo voglia di riscatto».

