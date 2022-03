Bayer Leverkusen, Seoane: «Servono testa e cuore con l’Atalanta»

Gerardo Seoane, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato prima della sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

Gerardo Seoane ha parlato a Sky Sport prima di Bayer Leverkusen-Atalanta.

LE PAROLE – «Fa male al cuore vedere due ragazzi fuori tanto tempo come Wirtz e Frimpong. Siamo più difensivi per contrastare l’attacco dell’Atalanta. Non dobbiamo perdere la testa, abbiamo bisogno di testa e di giocare con il cuore. Demirbay può coprire il ruolo di Wirtz, è un giocatore più di centrocampo e la sua esperienza in queste gare ci è di aiuto».