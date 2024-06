Bayern Monaco, COLPO dalla PREMIER LEAGUE: il calciatore snobba le BIG INGLESI per volare in Germania

Nel bel mezzo di Olanda-Francia degli Europei, il Bayern Monaco piazza un grande colpo dalla Premier League

Michael Olise, trequartista e stella del Crystal Palace, lascerà la squadra rossoblu per accasarsi al Bayern Monaco. I bavaresi la spuntano contro Chelsea, Newcastle e altre squadre non precisate in questa asta estiva.

Il 22enne ha rifiutato la proposta di permanenza al Crystal Palace e dunque, secondo il The Athletic, mancherebbe solo la firma per ufficializzare il passaggio di Olise.