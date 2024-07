Bolivia-Panama: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Inter & Co. Stadium l’incontro della Copa America Bolivia-Panama: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Inter & Co. Stadium di Orlando va in scena la partita della Copa America tra Bolivia-Panama, terzo turno del girone C. Le due squadra hanno rispettivamente 0 e 3 punti in classifica. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Bolivia-Panama, le probabili formazioni

BOLIVIA (5-3-2): Viscarra; Jesús Sagredo, Haquin, José Sagredo; Medina, Saucedo, Justiniano, Villamil, Fernández; Miranda, Menacho. Ct. Zago.

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Farina, Córdoba, Miller, Davis; Blackman, Martínez, Góndola, Bárcenas; Guerrero. Ct. Christiansen.

Orario e dove vederla in tv

Bolivia-Panama si gioca alle ore 3 di martedì 2 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.