«Salvata dalla campanella»: le prime pagine dei giornali inglesi

Le prime pagine dei giornali inglesi dopo la qualificazione ottenuta all’ultimo secondo dall’Inghilterra contro la Slovacchia

Saved by the bell o, per dirla all’italiana, salvati dalla campanella: è questo il titolo che compare con forza su molte prime pagine dei giornali inglesi di oggi: Southgate e l’Inghilterra si salvano da una bruciante eliminazione all’ultimo secondo, con la rovesciata decisiva di Jude Bellingham contro la Slovacchia. É lui il protagonista da mettere in copertina, il salvatore (fonte Daily Mail) e chi se non lui (fonte Daily Telegraph). Adesso per la nazionale dei Tre Leoni, come titola il Guardian, è tempo di alzarsi e splendere.