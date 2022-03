Bayern Monaco, Hainer: «Lewandowski? Sa che tutti lo apprezziamo»

Herbert Hainer fa il punto sulla situazione di Lewandowski e non solo. Le dichiarazioni del presidente del Bayern Monaco

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Kicker sui rinnovi dei giocatori in scadenza.

LE PAROLE – «Ci avviciniamo al momento in modo molto rilassato. C’è ancora tempo e i nostri giocatori lo sanno. Ora siamo concentrati esclusivamente sui nostri grandi obiettivi sportivi. Lewandowski sa che tutti lo apprezziamo oltre misura qui al Bayern. Lo stesso vale per Manuel Neuer e Thomas Müllerò. Non ci faremo condizionare dai titoli dei giornali».