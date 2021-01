Bayern Monaco, la traduzione di Lewandowski? «Il migliore al mondo»

Il Bayern Monaco ha realizzato un simpatico post per esaltare le qualità di Robert Lewandowski

Il Bayern Monaco vince in rimonta 5-2 contro il Mainz, dopo esser stato sotto 0-2. Decisiva anche la doppietta Robert Lewandowski nel finale. E il club bavarese ha postato sui propri social un simpatico meme per elogiare proprio il polacco.

Nella schermata di Google Traslate è presente il nome dell’attaccante in tedesco, con la traduzione a destra in inglese: «The Best in the World». Il migliore al mondo.