Bayern Monaco, Nagelsmann: «Lewandowski? Non credo voglia andarsene, ma...»

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato del possibile rinnovo di Robert Lewandowski. Le parole ai microfoni di Sky Deutschland.

LE PAROLE – «Devo dire che Lewandowski è stato molto bravo in partita, noi vogliamo tenerlo ma sappiamo che non sarà semplice. Non ho la sensazione che voglia andarsene, prenderemo una decisione comune: ci saranno sicuramente dei colloqui tra lui e la società».