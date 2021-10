Nagelsmann in conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions League del suo Bayern Monaco contro il Benfica

LUCAS HERNANDEZ – «È di buon umore. Ho la mia opinione, ma la tengo per me. Se dà tutto in campo, per me va benissimo».

PAVARD – «È importante giocare, non importa in quale posizione. Si è allenato bene sia ieri che oggi, potrebbe giocare al posto di Davies che è infortunato. Anche Goretzka non ci sarà, è alle prese con una sindrome influenzale».

BENFICA «È una squadra di alto livello con ottimi calciatori, che ama giocare con il pallone fra i piedi e sono abituati a fare tanto possesso palla, con un allenatore molto esperto».

UPAMECANO – «È cresciuto davvero tanto, è il gene del difensore. Sembra sempre un po’ arrabbiato, ma è una persona molto riservata e gentile. Credo non abbia mai schiacciato una zanzara in tutta la sua vita. Migliora sempre di più con la palla al piede, è ancora giovane ed ha grandi magli di miglioramento»