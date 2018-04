Bayern Monaco-Real Madrid: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bayern Monaco-Real Madrid, andata semifinale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Bayern Monaco-Real Madrid: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Bayern Monaco-Real Madrid: formazioni ufficiali

Confermate quasi completamente le indiscrezioni della vigilia. Heynckes deve rinunciare all’ultimo momento a David Alaba sulla sinistra, al suo posto agirà Rafinha. Restano invariati gli altri dieci. Un cambio rispetto a quanto ci si aspettava anche per Zidane, che sceglie Lucas Vazquez al posto di Benzema, con Ronaldo che agirà dunque da prima punta. Queste le formazioni ufficiali:

Bayern Monaco (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Javi Martinez; Robben, Muller, James Rodriguez, Ribery; Lewandowski. Allenatore Heynckes.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo. Allenatore Zidane.

Bayern Monaco-Real Madrid: probabili formazioni e pre-partita

Per l’andata della seconda semifinale di Champions League sia Zidane che Heynckes si affidano ai migliori uomini a disposizione. Il Bayern Monaco vorrà sicuramente partire con il piede giusto in casa per cercare di raggiungere la finale di Kiev. Come si sapeva ormai da tempo non ci sarà il portiere Manuel Neur, che ancora non ha recuperato dall’infortunio al piede. Assente anche Arturo Vidal, che in mezzo al campo verrà sostituito da Javi Martinez. In avanti spazio al quartetto delle meraviglie Muller, Robben, James Rodriguez e Ribery dietro a Robert Lewandowski. Per i bicampioni d’Europa in carica invece saranno tutti a disposizione, fatta eccezione per Nacho Fernandez. Queste le probabili formazioni:

Bayern Monaco (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Martinez; Robben, Muller, James Rodriguez, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Heynckes.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. Allenatore: Zidane

Bayern Monaco-Real Madrid: i precedenti del match

Le due squadre si sono già incontrate altre 24 volte nelle competizioni europee. Quella di questa sera sarà la 25a, e renderà la partita, che è stata già ribattezzata il Derby d’Europa, la più giocata nella storia della Champions League. Nei precedenti scontri il Bayern Monaco si è imposto per 12 volte, 10 invece le vittorie dei ragazzi di Zidane, mentre sono solo 2 i pareggi. L’ultimo match tra le due compagini risale alla scorsa semifinale di Champions nella quale Ronaldo e compagni si imposero per 4-2 all’andata e si guadagnarono poi l’accesso alla finale di Cardiff vinta contro la Juventus.

Bayern Monaco-Real Madrid: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà l’olandese Bjorn Kuipers, coadiuvato dagli assistenti Sander van Roekel e Erwin Zeinstra e dagli addizionali Pol van Boekel e Dennis Higler. Il quarto uomo sarà Charles Schaap. Kuipers ha già arbitrato i blancos in occasione della finale di Champions League contro l’Atletico Madrid del 2014 e vinta dal Real Madrid di Carlo Ancelotti per 4-1.

Bayern Monaco-Real Madrid Streaming: dove vederla in tv

