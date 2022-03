Bayern Monaco, rivoluzione in vista. Kahn respinge: «Vogliamo i rinnovi»

Bayern Monaco, rivoluzione in vista. Kahn respinge le polemiche: «Vogliamo sederci al tavolo dei rinnovi, è la nostra priorità» E su Lewa…

Rivoluzione in vista per il Bayern Monaco. Nell’estate 2023 termineranno i contratti di tre dei principali artefici dei bavaresi dell’ultimo decennio. I nomi sono quelli di Manuel Neuer, Thomas Müller e Robert Lewandowski.

Il presidente del consiglio d’amministrazione del Bayern Oliver Kahn ha cercato di tranquillizzare l’ambiente. Ecco le sue parole.

«I giocatori hanno ancora dei contratti validi per la prossima stagione. Abbiamo sempre detto che ci sederemo al tavolo delle trattative, sono delle priorità per noi. Non abbiamo cambiato idea»

Ancora su Lewa: «Non ha motivo per lasciare il Bayern. Qui può avere tutte le opportunità. Lewandowski ha fatto di tutto con noi».