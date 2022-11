Belgio, Courtois: «Dobbiamo fare meglio. Rigore? L’ho parato così»

Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha parlato dopo il successo dei Diavoli Rossi contro il Canada: le dichiarazioni

Thibaut Courtois ha parlato così a Rtbf.be dopo la vittoria del Belgio all’esordio a Qatar 2022.

RIGORE PARATO – «Ovviamente mi ero preparato ai rigori. Sapevo che Davies aveva già tirato due rigori e ogni volta alla destra del portiere. Mi sono mosso un po’ per farlo innervosire. I miei due metri di altezza rendono la porta molto piccola».

LA VITTORIA – «Non ci sono più partite facili. Lo abbiamo visto con Argentina e Germania in questo torneo. Il Canada è davvero una buona squadra. Erano ben organizzati, hanno pressato bene e abbiamo avuto difficoltà a trovare spazi per giocare. Dovevamo essere molto più calmi quando avevamo la palla, senza avere paura di giocare. Dovremo migliorare per le prossime partite. Se fossimo stati più calmi avremmo trovato più facilmente l’uomo libero e avremmo sfruttato meglio gli spazi».