Belgio, Tielemans: «Situazione frustrante. Non sono ancora al top»

Youri Tielemans, centrocampista del Belgio, ha commentato le prestazioni finora offerte a EURO 2020. Le sue dichiarazioni.

«Ho dato il meglio finora, ma non ho mostrato tutte le mie qualità tecniche. Non sono al top, questo è un punto su cui voglio davvero lavorare. Devo cercare di migliorare per essere al massimo nelle prossime partite. Mi aspetto molto da me stesso, sono esigente. So che non ho giocato al mio livello finora. È abbastanza frustrante perché voglio sempre fare bene e aiutare la squadra».