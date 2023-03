Romelu Lukaku alla prima partita delle qualificazioni con il suo Belgio ha realizzato una tripletta contro la Svezia

Una prestazione formidabile per l’attaccante dell’Inter e proprio i nerazzurri ora sperano di riaverlo in queste condizioni per il finale di campionato.