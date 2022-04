Bellanova osservato speciale di Cagliari-Juve: Cherubini cerca l’accordo. L’esterno rossoblù vicino ai bianconeri

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto su Raoul Bellanova, esterno in prestito al Cagliari che la Juventus sta monitorando con attenzione. Stando a quanto riferito dal quotidiano, i bianconeri ritengono che il giocatore abbia bisogno di almeno un altro anno di esperienza per poi approdare a Torino, motivo per cui i due club, al termine della stagione, potrebbero incontrarsi per trovare un accordo che accontenti entrambe le parti.

Questa l’ipotesi: la società di Tommaso Giulini riscatterà il classe 2000 dal Bordeaux, sapendo di poterlo girare con facilità alla Juve. I sardi potrebbero quindi trattenerlo in prestito anche per la prossima stagione. Questo, però, a condizione che la squadra di Mazzarri resti in Serie A.