Belotti saluta la Roma: «Grazie di tutto! Non vi dimenticherò»

Il saluto sul suo profilo Instagram dell’ex attaccante della Roma Andrea Belotti nei confronti della piazza giallorossa

Tramite il suo profilo Instagram, l’attuale attaccante della Fiorentina Andrea Belotti ha salutato così la Roma.

«Grazie Roma, grazie per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai! Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande»