Così come avvenuto per Mandragora, anche Benassi rischia un turno di squalifica e la Nazionale per una bestemmia durante Fiorentina-Udinese

L’inizio di Marco Benassi è da bomber vero. Tre gol in due partite che gli sono valsi la chiamata in Nazionale da parte di Roberto Mancini. Ma questo formidabile inizio di stagione potrà, forse, essere macchiato da una squalifica. Nel corso della ripresa, le telecamere lo hanno beccato proferire una bestemmia dopo una conclusione da ottima posizione parata da Scuffet, utile per mantenere in quel frangente il risultato sullo 0-0. Una leggerezza che potrebbe costare cara al centrocampista viola: il Giudice Sportivo potrebbe sanzionarlo con un turno di squalifica ma, la beffa maggiore, sarebbe l’esclusione dalla lista dei convocati di Roberto Mancini a causa del famoso codice etico introdotto dall’ex ct Cesare Prandelli.

Recentemente anche Rolando Mandragora è stato punito con un turno di squalifica per un’espressione ingiuriosa detta nel corso di Udinese-Sampdoria, prologo alla mancata chiamata in azzurro che sembrava dovesse arrivare. La norma della FIGC potrebbe mietere un’altra illustre vittima e in un’epoca dove le telecamere piazzate a bordo campo riprendono ogni più piccola reazione dei giocatori durante il match, verrebbe da consigliare loro di avere un atteggiamento meno “colorato”.