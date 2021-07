Benatia: «Con Hakimi il PSG ha fatto un gran colpo »

Mehdi Benatia ha elogiato le qualità del connazionale Achraf Hakimi, annunciato ufficialmente dal Paris Saint Germain

Intervistato dal noto quotidiano Le Parisien, Mehdi Benatia ha parlato del compagno di Nazionale Achraf Hakimi, neo acquisto del Paris Saint Germain.

«In Nazionale mi ero subito accorto che avesse delle qualità incredibili. Come marocchino e come parigino, sono felice di vedere Hakimi al Psg. Tutti lo volevano, ma alla fine i dirigenti del Paris Saint Germain hanno fatto un ottimo lavoro. E hanno fatto benissimo, si sono assicurati il miglior terzino destro d’Europa per i prossimi dieci anni».