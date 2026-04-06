Benevento, è festa! I campani tornano in Serie B dopo 3 anni: promozione anticipata grazie alla vittoria nel derby contro la Salernitana

Il Benevento torna in Serie B e lo fa con il peso delle grandi stagioni, chiudendo i conti con largo anticipo e riportando entusiasmo in una piazza che aspettava questo momento da tre anni. La promozione è diventata aritmetica grazie al successo per 1-0 nel derby sul campo della Salernitana, deciso dal rigore trasformato da Salvemini, e al contemporaneo ko del Catania in casa contro il Picerno. Un incrocio di risultati che ha consegnato ai giallorossi il primo posto nel girone C di Serie C con tre giornate d’anticipo, certificando una superiorità costruita lungo tutto il campionato.

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Per il club campano si tratta di un ritorno pesante, soprattutto alla luce del percorso recente. Dopo la retrocessione maturata nella stagione 2022/2023, il Benevento ha dovuto affrontare un periodo complicato, fatto di attese, delusioni e ricostruzione. Stavolta, però, la risposta è stata netta: la squadra ha dominato il proprio raggruppamento, trovando continuità, equilibrio e la capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi. Non è stata soltanto una promozione, ma la chiusura di un ciclo di rilancio portato avanti con concretezza e personalità.

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Una parte importante di questo successo porta la firma di Antonio Floro Flores. L’ex attaccante di Napoli, Udinese e Sassuolo era arrivato sulla panchina giallorossa dopo l’avvio di stagione, subentrando a Gaetano Auteri, e ha saputo cambiare passo alla squadra nel momento più delicato. Il suo impatto è stato immediato, al punto da guidare il Benevento alla promozione al primo tentativo personale tra i professionisti, trasformando la squadra in una macchina credibile e continua fino al traguardo finale.

Il dato che resta più forte, però, è quello dell’identità ritrovata. Il Benevento ha chiuso davanti a tutti, con numeri da capolista vera e con una promozione che non lascia spazio a discussioni. Il derby dell’Arechi è stato soltanto l’ultimo sigillo su una cavalcata lunga, solida e meritata. Ora per i giallorossi si riaprono le porte della Serie B, il campionato che la piazza voleva riconquistare e che oggi torna a essere realtà.