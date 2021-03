Kamil Glik è stato ammonito contro la Fiorentina, era diffidato e salterà la partita contro la Juventus di settimana prossima

Piove sul bagnato in casa Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi, già sotto per 2-0 nel primo tempo contro la Fiorentina, perde anche Glik per la prossima partita contro la Juventus di Pirlo.

Il difensore polacco, che era diffidato, è stato ammonito e sarà dunque squalificato contro i bianconeri.