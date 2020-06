Benevento, Insigne: «Promozione? Ora siamo davvero vicini»

Ancora una vittoria per il Benevento di mister Inzaghi che adesso dista solo 3 punti dalla promozione in Serie A

Un’altra vittoria e un altro passo da gigante verso l’obiettivo Serie A. Il Benevento batte la Cremonese ed ora è ad una sola vittoria dalla promozione nel massimo campionato. Queste le parole di Roberto Insigne al termine del match ai microfoni di Dazn.

«Per scaramanzia dico che non abbiamo ancora conquistato la promozione. Siamo vicini, certo, ci teniamo a regalare una gioia alla società e alla tifoseria, ma fino a quando non avremo la matematica è meglio mantenere un profilo basso. Gli stimoli ci sono sempre, ci sono tantissimi record che vogliamo battere e non ci tireremo indietro. La mentalità sta facendo la differenza. Sono contento. Per me, ma soprattutto per la squadra. Non è stato facile stare fermi tutto questo tempo, c’era grande incertezza e le voci di rincorrevano. Il nostro obiettivo è stato chiaro sin dalla prima giornata».