Gaetano Letizia è uno dei calciatori migliori nello splendido avvio del Benevento in campionato: ecco le sue parole sulla stagione

Gaetano Letizia si racconta in esclusiva ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’esterno del Benevento.

GOL ALLA JUVE – «Ovviamente non potrò mai dimenticare il gol segnato contro la Juventus, un’emozione speciale e inaspettata. Siamo riusciti a conquistare un grande risultato contro una delle formazioni più forti d’Europa. Al di là delle soddisfazioni personali, però, sono strafelice che il Benevento stia disputando un campionato di buon livello».

SOGNO EUROPA LEAGUE – «Anche quello è il sogno della città, del presidente e di tutti coloro che lavorano per il Benevento. Penso, però, che dobbiamo stare con i piedi per terra e raggiungere il nostro obiettivo. Solo in quel momento potremo fare altri calcoli. Quindi dico…perché no?».