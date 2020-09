Benevento, Vigorito: «Contro l’Inter sarà Davide contro Golia»

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato della partita contro l’Inter

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ai microfoni di Otto Channel ha parlato della partita di mercoledì contro l’Inter.

INTER – «Penso che sia un premio per i calciatori che possono andare ad affrontare la gara con l’animo sereno di chi ha già fatto tanto a Genova. Penseremo molto alla storia di Davide e Golia, magari senza metterci troppi pensieri, ma sperando che accada».

TIFOSI – «Non ho dimenticato di aver detto che alla prima partita utile avrei fatto entrare gratis gli abbonati. E’ chiaro che intendevo con la riapertura di tutto lo stadio, con solo 500 persone non avrei potuto farlo. Non avremmo neanche potuto fare un sorteggio, sarebbe stato complicato. Gli altri 500 andranno ai nostri sponsor che ne hanno diritto per contratto. Gliene sarebbero toccati persino di più, ma molti di loro hanno rinunciato al 50 per cento della loro dotazione».