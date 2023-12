Benzema in crisi. Esperienza in Arabia già finita?

Clamoroso quanto succedendo in Arabia Saudita a Karim Benzema: criticato dopo le recenti prestazioni offerte con l’Al Ittihad

Mercoledì e giovedì non si è allenato per un infortunio al piede, poi è partito, parrebbe autorizzato dall’Al Ittihad: Karim Benzema non è soddisfatto della sua esperienza in Arabia Saudita, anche per i negativi risultati della squadra.

I tifosi non gli hanno risparmiato critiche e lui ha deciso di chiudere i suoi profili social. E se a qualcuno in Europa venisse l’idea di fargli una proposta. Con 13 gol e 6 assist in 23 partite stiamo parlando di un giocatore che si sente in crisi ma forse non lo è davvero…